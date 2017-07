Malware voor Mac kan bespieden via webcam

2017-07-26T10:11:00

2017-07-26T10:01:28

Er is opnieuw malware gevonden die zich op Mac-gebruikers richt, dit keer onder de naam Fruitfly. Het virus is al vijf jaar actief en maakt bespieden via de webcam mogelijk.

Een andere variant van Fruitfly werd eerder dit jaar al ontdekt en vervolgens door Apple aangepakt. Maar security-onderzoeker Patrick Wardle ontdekte nog een versie die al jaren actief is, en al honderden Macs infecteerde. De malware houdt ook toetsaanslagen bij.

Wie er achter de malware zit en wat er eventueel met de gestolen informatie gedaan wordt, is niet duidelijk. Volgens Apple is er niet direct reden tot paniek, althans wanneer je besturingssysteem up-to-date is. Specifiek dien je OS X 10.11 El Capitan of macOS 10.12 te draaien.

Overschatting

Fruitfly kon zich verspreiden via malafide links.

Volgens Wardle overschatten gebruikers de beveiliging van hun Mac. Hoewel het platform veel minder vaak een doelwit is dan bijvoorbeeld Windows-computers, duiken er toch zo nu en dan virussen voor Apples besturingssysteem op.