Man bouwt Windows 98-smartwatch met Raspberry Pi

2017-03-03T14:29:00

2017-03-03T14:22:17

Hobbyist Michael Darby heeft Windows 98 altijd bij zich. Hij bouwde met behulp van een Raspberry Pi namelijk zijn eigen Windows-smartwatch.

Darby legt op zijn site uit hoe het hele proces tot stand is gekomen en welke onderdelen hij ervoor gebruikte. De kunst was in de eerste plaats om Windows 98 draaiende te krijgen op de Pi. Dit werkt door middel van emulatie. Daarbij is het overclocken van de Pi aan te raden voor net wat extra power, hoewel daarmee het risico wordt gelopen dat de Pi oververhit raakt.

Van Pi naar horloge

Een ander belangrijk onderdeel van de WindowsPi98-watch is het touchscreen, dat vervolgens weer bevestigd moest worden aan een polsbandje. Voila, nu is het een horloge. Maar of het ook echt praktisch is?