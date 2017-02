Man speelt alle 714 Nintendo-games uit

2017-02-27T16:00:00

2017-02-27T15:51:44

De Mexicaanse Piotr Delgado Kusielczuk is er in geslaagd om 714 Nintendo-games uit te spelen, oftewel elke NES-game die ooit gemaakt is. En het duurde maar drie jaar.

Kusielczuk begon in maart van 2014 met zijn eerste game. 3435 uren later, en alle retro-spellen zijn eindelijk uitgespeeld. Hij stond er niet alleen voor, want via een livestream kon iedereen door de jaren heen meekijken.

Uitdaging

Voor de uitdaging was veel doorzettingsvermogen nodig. Zo waren sommige spellen erg moeilijk. Voor het spel 'Miracle Piano Teaching System' moest hij bijvoorbeeld daadwerkelijk piano leren te spelen om verder te komen.

Voor zover bekend is Kusielczuk de eerste persoon ter wereld die alle Nintendo-games uitgespeeld heeft.