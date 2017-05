Man werkt tien jaar aan stripverhaal in Paint

2017-05-15T10:00:00

2017-05-15T09:59:01

De Amerikaanse illustrator Pat Hines werkte tien jaar lang aan een stripverhaal dat volledig tot stand kwam in Microsoft Paint. Het resultaat is indrukwekkend en inmiddels ook eindelijk te koop.

De strip heet Camp Redblood And The Essential Revenge en gaat over een schoolkamp dat volledig uit de hand loopt. De keuze om uitgerekend Paint voor de illustraties te gebruiken, kwam volgens Hines voort uit het feit dat hij professionele programma's als Adobe Photoshop niet onder de knie kreeg. Gratis voorbeelden van zijn werk vind je hier, het volledige (Engelstalige) verhaal op Amazon.

Pixel Painter

Hines is niet de enige kunstenaar die Paint omarmde. Een van de bekendste andere voorbeelden is Hal Lasko, ook bekend onder de naam The Pixel Painter. De man maakte de mooiste schilderijen volledig in Microsoft Paint, wat hij volhield tot aan zijn 98e levensjaar. Inmiddels is Lasko overleden, maar zijn werk is online nog altijd te koop.