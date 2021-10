Mario-blok van Lego is knappe constructie

Lego en Super Mario, die combinatie blijkt een gouden greep en er komen telkens nieuwe bouwpakketten bij. Zoals nu ook dit Super Mario 64-vraagtekenblok, bestaande uit 2064 individuele onderdelen.

In het blok zitten vier levels verscholen die verwijzen naar de gelijknamige Nintendo 64-game, die in het verleden 3D-platformspellen voor het eerst op de kaart zette. Bekijk via hieronder hoe dat knappe mechanisme in zijn werk gaat.

Hoeveel muntjes?

De totale afmetingen: 18 centimeter hoog, breed en diep. Zouden er ook gouden muntjes in verstopt zitten? Hoe het ook zij, voor dit bouwpakket betaal je 169,99 euro.