Mario Kart-toernooi voor ouderen in aantocht

2017-04-07T13:07:00

2017-04-07T13:07:36

Gamen op professioneel niveau is doorgaans vooral weggelegd voor jongeren, maar dit jaar wordt er in Nederland ook een Mario Kart-toernooi voor 65-plussers georganiseerd.

In eerste instantie worden er in samenwerking met het Ouderen Innovatiefonds door het hele land wedstrijden gehouden. De winnaars daarvan gaan door naar de finales, die vanaf september wekelijks worden gehouden in de E-Sports Game Arena te Alphen aan den Rijn.

Er is een prijzenpot van 10.000 euro om te verdelen onder de beste Mario Kart-spelers.

Meekijken

Het is ook de bedoeling dat iedereen straks mee kan kijken naar de competities. Er wordt een online tv-programma opgezet, met onder meer voorbeschouwingen, interviews en commentatoren. Net zoals je bijvoorbeeld verwacht bij een voetbalwedstrijd.

De Game Arena zelf opent op 17 juli de deuren en moet een podium bieden aan gamers die met elkaar de strijd aan willen gaan in allerlei verschillende soorten games. Het publiek kan meekijken op grote schermen, of thuis via internet.