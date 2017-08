Mario-versie van Monopoly op komst

2017-08-10T10:00:00

2017-08-03T10:50:13

Door de jaren heen zijn er al veel verschillende varianten op het klassieke Monopoly uitgebracht, en nu komt Hasbro met deze speciale Gamer Edition.

In deze versie van het bordspel is ieder element in een Super Mario-jasje gestoken. Het opkopen van straten is vervangen door het uitspelen van levels en bankbiljetten maken plaats voor gouden munten.

Power-ups

Er zijn power-ups in te zetten en zelfs eindbazen te verslaan. Uiteraard wordt het spel niet gespeeld met de traditionele pionnen, maar met figuurtjes van Mario, Donkey Kong en andere bekende gezichten.