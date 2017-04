Mastercard test vingerafdrukscanner in creditcard

2017-04-21T09:31:00

2017-04-21T09:29:15

Mastercard is op kleine schaal begonnen met het testen van creditcards met daarin een vingerafdrukscanner. Je unieke vingerafdruk vervangt daarbij je pincode.

Tegenwoordig is het heel normaal om af te rekenen met een vingerafdruk, of bijvoorbeeld mobiele bankzaken op die manier af te ronden. Voorlopig is dit met name weggelegd voor smartphones, die telkens vaker zo'n scanner bezitten. Het is voor het eerst dat nu ook creditcards met dergelijke chips worden uitgerust.

Veiliger?

Mastercard kiest ervoor uit veiligheidsoverwegingen, hoewel een vingerafdruk niet per se veiliger is dan een pincode. In het verleden is vaak gebleken dat vingerafdrukken na te maken zijn. Op deze manier afrekenen is dan ook vooral een kwestie van gemak, je hoeft immers geen codes meer te onthouden.

De proef beperkt zich momenteel tot Zuid-Afrika. Handig  is dat dergelijke passen werken met iedere standaard pinautomaat.