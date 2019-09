Meer dan helft van alle pc's draait op Windows 10

2019-09-09T10:21:00

2019-09-09T10:13:51

Windows 10 heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Het besturingssysteem staat inmiddels op meer dan de helft van alle computers, zo blijkt uit de meest recente cijfers van Net Applications.

Om precies te zijn draait Windows 10 nu op circa 51 procent van alle pc's wereldwijd. De afgelopen maanden is een duidelijke stijging opgemerkt in het aantal Windows 10-gebruikers. Vaak komen zij af van Windows 7. In dezelfde periode is het gebruik daarvan gedaald naar zo'n 30 procent.

Einde Windows 7-ondersteuning in zicht

Voor Windows 7-aanhangers begint de tijd dan ook enigszins te dringen. Vanaf 14 januari 2020 eindigt de zogeheten levenscyclus van dit OS. Dat houdt in dat Microsoft er geen beveiligingsupdates meer voor uitbrengt. Een goede reden om de overstap naar Windows 10 zo langzamerhand toch maar eens te maken.

