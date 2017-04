'Meer dan helft van gamers draait Windows 10'

2017-04-03T10:42:00

2017-04-03T12:16:45

Iets meer dan de helft van alle pc-gamers draait inmiddels Windows 10. Dat blijkt uit cijfers van Steam, het belangrijkste gameplatform voor pc-spellen.

50,5 procent van de gamers heeft de overstap gemaakt naar Windows 10, terwijl Windows 7 in ongeveer 35 procent van de gevallen nog altijd wordt gebruikt. Windows in z'n algemeen is goed voor een aandeel van maar liefst 96 procent. Gamers kiezen veel minder vaak voor macOS en Linux, simpelweg omdat veel spellen daar nog altijd geen ondersteuning voor bieden.

Andere leuke weetjes over gamers: ze bezitten vaker een videokaart van Nvidia (61 procent) dan ATI (22 procent) en vaker een processor van Intel (80 procent) dan van AMD (20 procent). Als ze een virtual reality-bril hebben, dan is dat vaker een HTC Vive (61 procent) dan een Oculus Rift (39 procent).

Windows 10 niet altijd de grootste

Dat Windows 10 overigens vaker wordt gedraaid dan Windows 7 is opvallend, want in het algemeen is Windows 7 nog altijd de populairste Windows-versie met een marktaandeel van krap 50 procent, aldus Netmarketshare. Windows 10 moet het stellen met 25 procent. Ook interessant is dat er meer pc's zijn met Windows XP (7,4 procent) dan Windows 8.1 (6,6 procent).