Meer geld voor Informatiepunten Digitale Overheid in bibliotheken

2021-11-29T12:02:00

2021-11-29T12:03:56

Niet iedereen kan de digitalisering van veel overheidszaken bijbenen en daarom biedt menig bibliotheek inmiddels een zogeheten Informatiepunt Digitale Overheid. Om dit initiatief verder uit te breiden, trekt het ministerie van Binnenlandse Zaken er 18 miljoen euro extra voor uit.

Daarover vertelt Raymond Knops (demissionair staatssecretaris van Binnenlandse Zaken) vanochtend in Goedemorgen Nederland. In 2019 werden de eerste stappen voor dit project gezet en nu tellen 350 bibliotheken zo'n informatiepunt. Je kunt daar terecht met al je vragen rond onder meer DigiD, het online regelen van aangiftes en toeslagen, en de werking van de coronacheck-app.

Welke bibliotheken?

Misschien vraag je je af of de bibliotheek bij jou in de buurt zo'n Informatiepunt Digitale Overheid heeft. Deze informatie vind je terug op de bijbehorende website. Onder Waar zoek je hulp voer je je postcode in en kies je de maximale afstand tot de bieb. Druk op Enter en een lijst met bibliotheken die een informatiepunt bieden, komt tevoorschijn. Bellen naar je lokale bibliotheek is uiteraard ook een optie.