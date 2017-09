Meer nuance op Twitter door langere tweets

2017-09-27T10:24:00

2017-09-27T10:14:45

Wie op Twitter berichten plaatst, is al jaren gebonden aan maximaal 140 tekens. Dat biedt weinig ruimte voor nuance, en daarom wordt die limiet nu verdubbeld naar 280 tekens.

Het sociale netwerk test de nieuwe tweet-lengte, dus niet alle gebruikers kunnen er al mee aan de slag. Ook is nog niet duidelijk of de langere tweets voor altijd blijven, of dat het slechts tijdelijk is.

De verandering is niet zonder controverse. Voor veel mensen zit de kracht van Twitter hem juist in de beknoptheid van de berichten. Dat geeft het medium zijn eigen gezicht ten opzichte van de concurrentie.

Slecht imago

Toch heeft Twitter al een tijdje te kampen met een slecht imago. Door de korte lengte van tweets is het moeilijk om je mening te uiten zonder in extremen te vervallen. Kijk naar Trump. Ook lokt het internetpesten gemakkelijker uit.

Of het sociale netwerk nu wat vriendelijk wordt, is nog even afwachten. In beginsel koos Twitter voor een limiet van 140 tekens omdat dit overeenkwam met de lengtes van sms'jes. Dat zijn 160 tekens, maar op Twitter moest er ruimte overblijven voor gebruikersnamen.