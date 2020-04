Meer opties voor ouderlijk toezicht Netflix

2020-04-08T09:58:00

2020-04-08T09:58:10

Veel films en series die op Netflix staan, zijn niet voor alle leeftijden geschikt. Ouders hebben dan ook de mogelijkheid om een apart profiel voor hun kinderen in te stellen. Opties voor ouderlijk toezicht zijn nu uitgebreid, zodat beter gefilterd kan worden.

Het beheren van een Netflix-profiel voor kinderen werkt zo. Ga eerst naar je Netflix-accountinstellingen. Naast je eigen profiel zie je het Children-profiel, mogelijk onder een andere naam wanneer je dit in het verleden al eens aangepast hebt. Klik op het potlood-icoontje. Een nieuw venster opent. Klik hier op Bewerken. Vul je Netflix-wachtwoord opnieuw in om in het ouderlijk toezicht-menu te komen.

Je kunt hier twee zaken instellen. Eerst Leeftijdsclassificatie. Standaard staat die op 9 jaar. Films die niet geschikt zijn voor kinderen van 9 jaar of jonger, worden hierdoor niet weergegeven in het Netflix-aanbod. Stel deze naar wens af naar een lagere of een hogere leeftijd, met een minimale en maximale leeftijdsgrens van respectievelijk 6 en 18 jaar.

Automatisch afspelen uitschakelen

Onder Titelbeperkingen sluit je daarnaast nog specifieke films en series uit. Ben je tevreden met je aanpassingen, klik dan op Opslaan. Overigens is inmiddels ook uit te schakelen dat automatisch een volgende aflevering begint af te spelen. Ga daarvoor terug naar bovengenoemde link, klik weer op het kinder-profiel en haal het vinkje weg voor de optie Volgende aflevering van een serie.