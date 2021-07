Meer platte monitoren in Samsung Odyssey-lijn

2021-07-20T14:00:00

2021-07-20T09:47:32

Met de Odyssey G70A, G50A en G30A voegt Samsung drie platte gamemonitoren toe aan de Odyssey-lijn, die eerder voornamelijk uit curved modellen bestond.

De G30A lichten we in het bijzonder even uit, omdat die het minste kost. Met name vanwege de resolutie, die van de drie het laagst is: full HD tegenover WQHD (G5) en 4K (G7).

Soepele beelden

Toch is er sprake van een extra hoge verversingssnelheid van 144 Hz, zodat spellen soepeler worden weergegeven. En dat is met name in snelle multiplayergames vaak belangrijker dan de maximale hoeveelheid pixels.