Meer slimme verlichting in Nederlandse huishoudens

Uit nieuw onderzoek van Multiscope blijkt dat telkens meer Nederlanders slimme verlichting in huis halen. 1,4 miljoen huishoudens bezitten nu dit soort lampen, wat 4 procent meer is dan de telling uit 2018.

Momenteel is vooral de verlichting van Philips in trek. Bijna de helft van alle verkochte slimme lampen zijn afkomstig uit de Hue-lijn van dit merk. Ikea heeft een marktaandeel van 17 procent en daarna volgen op gepaste afstand nog KlikAanKlikUit, Osram en Innr. Gezamenlijk is er in ons land al voor 300 miljoen euro aan deze producten uitgegeven.

Of Philips nog lang aan de top blijft staan, is de vraag. Met name het afgelopen jaar zien we dat partijen als Hema en Lidl ook slimme lampen aanbieden, voor een fractie van de prijs die je voor Hue-verlichting kwijt bent.

Concurrentie telkens groter

Ze zijn nog te kort op de markt om Philips het vuur nu al aan de schenen te leggen, maar wie weet hoe dat zich de komende tijd gaat ontwikkelen. Ook omdat 12 procent van de ondervraagden uit het Multiscope-onderzoek aangeeft het komende jaar in slimme lampen te investeren. Dat zou zomaar verlichting van een goedkoper merk kunnen zijn.

Dergelijke lampen worden vooral gekocht vanwege het comfort en gebruiksgemak. 57 procent van de deelnemers aan het onderzoek noemen dat de belangrijkste reden voor hun aankoop. Maar ook het sfeerverhogende effect (39 procent) en kostenbesparen (33 procent) scoren hoog.