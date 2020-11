Meer webwinkels erbij, meer pakketjes bezorgd

Het afgelopen kwartaal zijn er krap de helft meer webshops bijgekomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat merkt ook PostNL, want het aantal verzonden pakketjes steeg eveneens flink.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt vandaag dat er in het derde kwartaal van dit jaar 2.060 webshops zijn bijgekomen. De reden laat zich raden. Door de coronacrisis worden fysieke winkels minder bezocht - als ze al open mogen - en risico op besmetting is veel lager bij een online bestelling dan in een drukke winkelstraat.

Er is verder niet ingezoomd op wat voor producten er door deze webwinkels werden verkocht. Met name aan het begin van de pandemie zagen veel gehaaide verkopers een gat in de markt: mondkapjes en ontsmettingsmiddelen werden massaal ingeslagen.

Pakket is onderweg

De stijging van het aantal webshops in Nederland leidt al een tijdje tot grotere drukte bij PostNL. Zo ook het afgelopen kwartaal. Er werden 16,8 procent meer pakketjes bezorgd dan in het derde kwartaal van 2019. En dan moeten de feestdagen nog beginnen. Het bedrijf verwacht dat de komende maanden wat betreft pakketbezorging nog veel drukker wordt.