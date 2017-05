'Meerderheid Netflix-gebruikers deelt wachtwoord'

2017-05-26T11:15:00

2017-05-26T11:20:14

Veel Netflix-gebruikers delen hun wachtwoord met anderen, zodat er maar voor één abonnement betaald hoeft te worden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Fluent.

60 procent van de Amerikaanse gebruikers in de leeftijdscategorie 18-34 jaar deelt zijn Netflix-wachtwoord, meldt het onderzoeksbureau (via Streaming Observer). Op latere leeftijd komt het iets minder vaak voor, maar alsnog in krap de helft van alle gevallen: 48 procent.

Maar is dat erg?

De vraag is nu of dat zo kwalijk is. Netflix maalt er zelf in ieder geval niet om. Het kan vervelend zijn om je account met anderen te delen omdat maar één iemand tegelijk ingelogd kan zijn. Bij duurdere abonnementen kunnen wel meerdere gebruikers tegelijk kijken.

Toch is het delen van wachtwoorden an sich natuurlijk niet zo handig. Vorig jaar bleek ook uit onderzoek van antivirusfirma Norton dat jongeren dit vaker doen dan ouderen. Door die 'nonchalante houding' zijn ze sneller slachtoffer van cybercrime.