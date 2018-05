Mesh-routers van verschillende merken straks te combineren

2018-05-14T15:37:00

2018-05-14T15:35:24

Lang niet ieder huishouden heeft complete wifi-dekking van een enkele router. Daarom zijn mesh-netwerken in opkomst. Met een router en enkele satellieten bereik je iedere kamer. En dankzij een nieuwe standaard kun je straks producten van verschillende merken combineren.

De Wi-Fi Alliance introduceert vandaag EasyMesh. Mesh-systemen die hiervan zijn voorzien, kunnen onderling met elkaar communiceren. Ook wanneer ze van verschillende merken zijn. Nu is het nog zo dat bijvoorbeeld een mesh-router van Linksys alleen werkt met accesspoints van Linksys, en niet met die van Netgear. Als consument kies je dus een merk, waar je vervolgens aan vast zit.

Dat is natuurlijk fijn voor die bedrijven zelf, maar niet zo klantvriendelijk. Want er zit veel prijsverschil tussen de producten. Het goede nieuwe is dat je geen nieuwe mesh-systemen hoeft te kopen, als je er al eentje in huis hebt. Fabrikanten kunnen ondersteuning voor EasyMesh met een firmware-update toevoegen. De vraag is nog of, en wie dat precies gaat doen.

Iets soortgelijks zagen we eerder gebeuren op het gebied van slimme verlichting. Veel daarvan draaien op de ZigBee Light Link-standaard. Daarom kun je bijvoorbeeld de lampen van Philips combineren met die van IKEA. Wil je meer weten over hoe mesh werkt? In de nieuwste editie van Computer Idee Magazine staat een vergelijkende test met de producten die nu op de markt zijn.