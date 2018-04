Met een VR-bril op naar de zon

2018-04-04T15:21:00

2018-04-04T15:27:23

Verschillende luchtvaartmaatschappijen experimenteren met VR-toepassingen in vliegtuigen tijdens korte vluchten. Virtual reality kan worden ingezet als extra toevoeging aan bestaande inflight entertainmentoplossingen. Dat zegt Job Hemerikx, CEO van Airfi.

'We hopen inflight vr samen met een kleine maatschappij, een Europese maatschappij die ook opereert vanuit Nederland, vanaf medio mei aan te kunnen bieden op vluchten naar de Canarische eilanden’, verklaart Hemerikx. 'In Spanje staat maatschappij Iberia op het punt om VR-achtige oplossingen als test een keer aan de klant aan te bieden.'

VR biedt een extra funfactor

AirFi is specialist op het gebied van media streamen via wifi in vliegtuigen of ander vervoer. Het werkt momenteel samen met meerdere luchtvaartmaatschappijen. Onder meer Transavia, KLM en Corendon hebben afspraken met het Hoofddorpse bedrijf dat streamingfunctionaliteit aanbiedt tijdens korte vluchten. Zo kun je met je eigen smartphone of tablet video- of audiocontent via een speciale AirFi Box afspelen. Welke maatschappij als eerste VR kan en wil aanbieden, wil de CEO nog niet zeggen.

De CEO denkt overigens niet dat passagiers gedurende de hele vlucht met een VR-bril op zitten. 'Het biedt vooral een extra funfactor, maar mensen zullen zeker niet op die manier een film van drie uur gaan kijken.'

Het is nog onduidelijk hoe en wanneer VR voor het eerst gebruikt gaat worden tijdens officiële vluchten. AirFi zit momenteel nog in een testfase, aldus Hemerikx.

Samen kijken

Een ander experiment met virtual reality wordt momenteel uitgevoerd door Joon, een in september 2017 opgerichte dochteronderneming van Air France die zich volledig richt op millennials.

Op selecte vluchten biedt de jonge maatschappij haar business class-passagiers de AlloSky Virtual Reality Headset aan: een draadloze lichtgewicht-bril met twee 1080p micro-OLED displays die de gebruiker in een virtueel theater plaatst, wat de illusie wekt dat je films of series — Full HD en 2D, 3D of 180° — op een metershoog scherm bekijkt. De headset stelt gebruikers ook in staat om zijn of haar feed met die van een andere passagier te synchroniseren, zodat je 'gezamenlijk' kunt kijken.

Ook AirFrance, Corsair en Jetfly zijn naar verluidt een samenwerkingsverband met AlloSky-fabrikant Skylight aangegaan. 'Een doorbraak', aldus Skylights CEO David Dicko, 'die de toekomst van in-flight entertainment een realiteit maakt. Voor het eerst zullen luchtvaartmaatschappijen een entertainment experience kunnen aanbieden die beter is dan al het andere op de grond.'

Interessant? Het volledige verhaal verschijnt volgende week in het magazine van onze collega's van Media Totaal.