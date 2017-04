Met korting naar de Open Tech Day 2017

2017-04-04T16:08:57

2017-04-04T16:12:38

Op 20 april vindt de Open Tech Day 2017 plaats in de Jaarbeurs Utrecht. Op dit evenement zullen verschillende sprekers hun kennis en ervaringen delen op het gebied van Open Source software.

Sprekers

Ondernemingen maken steeds meer en vaker gebruik van open source-software. Binnen domeinen als cloud, big data, mobiele applicaties, enterprise mobility en integratie-toepassingen heeft open source dan ook vele innovatieve wegen ingeslagen.

Tijdens de Open Tech Day zullen meerdere (inter)nationaal zeer succesvolle user cases worden gepresenteerd, gericht op uitdagingen in de markt en op de vraag hoe open source daar een oplossing voor biedt. Presentaties, keynotes, technical workshops, tutorials en rondetafeldiscussies zullen onderdeel zijn van de Open Tech Day 2017.

Eén van de sprekers op dit evenement is Maxim Burgerhout, betrokken bij Red Hat. Maxim is een overtuigd van het concept rondom open source en een open maatschappij. Hij zal spreken over de rol die open source inneemt in de motor der innovatie.

Maar dat is nog lang niet alles. Ook de DevOps Manager van ING, Andreas Prins, staat klaar om zijn open source-verhaal te vertellen. Verder zijn er sprekers die bij Google, Uber en Amazon werken.

Op de website van Open Tech Day staat het hele programma van de Open Tech Day 2017 met alle sprekers die het evenement zullen aandoen.

Korting voor lezers

De lezers van Computer Idee kunnen met korting dit bijzondere en leerzame evenement bezoeken. Met de promotiecode CIDisOpen krijg onze bezoekers 50% korting op hun ticketprijs. Hierdoor betaal jij als lezer geen 149 euro, maar 74,50 euro.