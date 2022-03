Microfoon achterwege gelaten in Sonos Roam SL

2022-03-29T10:00:00

2022-03-28T16:07:34

Zodra de lente aanbreekt, stroomt onze redactiemailbox weer vol met aankondigingen van handzame draadloze speakers. Zo komt Sonos nu met de Roam SL.

Opvallens is dat de SL een functie mist ten opzichte van de eerdere Roam-speaker. Een microfoon voor stemcommando's ontbreekt dit keer. Verder is het zo goed als dezelfde speaker, inclusief waterdichte/valbestendige behuizing en batterijduur van tien uur.

Prijsverschil

De SL heeft op papier dan ook een lagere adviesprijs. Maar bij veel webshops is de vorige Roam inmiddels ook in prijs gezakt, waardoor ze in de praktijk ongeveer even duur zijn. Namelijk 179 euro.