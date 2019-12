Microsoft-accounts massaal beveiligd met reeds gelekte wachtwoorden

2019-12-06T10:09:00

2019-12-06T10:05:32

44 miljoen gebruikers van Microsoft-diensten loggen op hun Microsoft-account in met een wachtwoord dat bij cybercriminelen al bekend is. Dat zijn namelijk wachtwoorden die eerder zijn buitgemaakt in datalekken, maar hergebruikt worden.

Dat concludeert Microsoft in een nieuw security-rapport. Het bedrijf vergeleek hiervoor de inlog-gegevens van drie miljard accounts (periode januari - maart 2019) met data uit gehackte databases. Vaak weten mensen helemaal niet dat hun logins op straat liggen. Een site als Have I Been Pwned helpt bij het in kaart brengen hiervan.

Remedie: unieke wachtwoorden

Wachtwoorden voor accounts die hier naar boven komen, kun je beter niet ook voor andere diensten gebruiken. Toch komt dat tientallen miljoenen keren voor, zo blijkt nu uit Microsofts onderzoek. Bij de 'matchende' Microsoft-accounts wordt een wachtwoord-reset afgedwongen. Verder blijft gelden: bedenk zoveel mogelijk unieke wachtwoorden of installeer een wachtwoordmanager.

Lees bij onze collega's van Computer!Totaal: 7 tips om de beste wachtwoordmanager te vinden.