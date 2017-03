Microsoft bevestigt releasedatum Windows 10 Creators Update

2017-03-29T15:38:00

2017-03-29T15:31:43

Microsoft maakt vandaag bekend dat de Windows 10 Creators Update vanaf 11 april aanstaande wordt uitgerold. In de wandelgangen was die datum al langer bekend, nu is er bevestiging.

Gezien het een uitrol betreft, krijgt niet iedereen de update tegelijk. Het zou zomaar kunnen dat je een nog een poosje moet wachten. In principe hoef je niets te doen, je krijgt vanzelf een melding van Microsoft dat de update gedownload is en geïnstalleerd kan worden.

Kun je niet wachten, dan kun je de update vermoedelijk ook handmatig installeren aan de hand van ISO-bestanden. Dat kon namelijk gisteren al een poosje, maar Microsoft heeft die bestanden vooralsnog weer teruggetrokken. Nog eventjes geduld dus.

Makersupdate

De Creators Update heet in het Nederlands de makersupdate en die naam is onder andere te danken aan een nieuwe versie van Paint, die door de update toegevoegd wordt aan Windows 10. Maar er is nog veel meer nieuw. Lees hier wat je ervan kunt verwachten.