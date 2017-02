Microsoft brengt Skype Lite uit in India

2017-02-22T13:23:00

2017-02-22T13:16:14

Microsoft brengt in India een speciale versie van Skype uit, die minder bandbreedte moet verbruiken. 'Skype Lite' is geoptimaliseerd voor gebruik op 2G-netwerken en gericht op opkomende markten.

Hoeveel data er precies wordt bespaard, is nog onbekend. Wel kunnen Indiase gebruikers te allen tijde binnen Skype zelf achterhalen hoeveel data er verstookt is, bijvoorbeeld tijdens het videobellen. De streams worden gecomprimeerd. De beeldkwaliteit wordt daardoor minder scherp, maar het kost ook minder data.

Nog niet in Nederland

Microsoft gaat met Skype nu Facebook achterna, dat vorig jaar Facebook Lite introduceerde. Ook deze app lanceerde in landen waar snel mobiel internet nog in opkomst is. Je zou denken dat zo'n zuinigere app ook in andere landen welkom zou zijn. Toch is Facebook Lite hier nog altijd niet te downloaden.