'Microsoft dringt Edge op aan Windows Mail-gebruikers'

2018-03-19T10:17:00

2018-03-19T10:43:47

Wie de standaard mail-app in Windows 10 gebruikt, kan dit in de toekomst mogelijk alleen nog in combinatie met de Edge-browser. Microsoft experimenteert daarmee in een nieuwe testversie van het besturingssysteem.

Een link in een e-mail wordt dan altijd geopend in de Edge-browser, ongeacht of dit je standaard browser is. Microsoft kiest daar met name voor uit veiligheidsoverwegingen. Omdat het bedrijf zijn eigen browser het meest veilig acht, is de kans kleiner dat gebruikers een virus oplopen na het klikken op een malafide link.

Feedback

Gekkigheid natuurlijk, want Chrome en Firefox zijn ook prima in staat om gevaarlijke websites op tijd te onderscheppen. Het is dan ook maar zeer de vraag of Microsoft het plan doorzet. Eerst vraagt het bedrijf om feedback van Windows 10-testers. Het bedrijf heeft dan nog alle tijd om de beslissing terug te draaien. Deze wijziging zou namelijk pas eind 2018 naar de reguliere versie van Windows 10 komen.