Microsoft Edge voor Android en iOS onthuld

2017-10-06T10:14:00

2017-10-06T10:11:14

Microsofts Windows 10-browser Edge komt ook naar Android en iOS-toestellen, zo kondigt het bedrijf aan. Een betaversie is al te installeren op iPhones, een Android-variant volgt later.

Wie de browser op zijn mobiel wil testen, kan dat doen door zich aan te melden via deze pagina. Enige vereiste is wel dat je een Windows Insider bent. Edge is ook de standaard browser in Windows 10 Mobile. Maar omdat heel weinig mensen een Windows-telefoon hebben, is het logisch dat Microsoft Edge nu ook op andere mobiele platformen beschikbaar stelt.

Synchroniseren

De bedoeling van de mobiele browser is dat je zaken als wachtwoorden, favorieten en geschiedenis kunt synchroniseren tussen je pc en je smartphone, vergelijkbaar met Chrome en Firefox. Dit is gekoppeld aan je Microsoft-account.

Er is tevens een incognito-modus ingebouwd. Interessant is daarnaast de optie om websites die je mobiel leest, door te sturen naar je pc. Je kunt daar dan gelijk verder lezen vanaf waar je gebleven was op je smartphone.

Microsoft Launcher

Voor Android-gebruikers heeft Microsoft nog een andere verrassing in petto: de Microsoft Launcher. Daarmee installeer je een volledig nieuwe skin op je telefoon. Belangrijke functies zijn o.a. het vastmaken van contacten op het homescherm en mogelijkheden om werkzaamheden op de pc voort te zetten.

Je vindt de Microsoft Launcher in de Play Store. Het is nog een testversie, dus mogelijk loop je wel tegen bugs aan.