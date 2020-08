Microsoft en Apple in de clinch om gamestreaming-apps

2020-08-07T11:34:00

2020-08-07T11:36:21

Microsofts gamestreamingdienst xCloud werkt weldra niet op iPhones en iPads omdat Apple de bijbehorende app niet toestaat in de App Store. Het beleid schuurt de afgelopen tijd wel vaker. Zo heeft ook Google er last van.

Op 15 september lanceert Microsoft xCloud, een streamingdienst voor games. Om Xbox-games te spelen, heb je geen spelcomputer of krachtige pc meer nodig. De spellen draaien namelijk in de cloud en zodoende zijn ze zelfs af te spelen op smartphones en tablets. In theorie zou dat ook prima kunnen op apparaten van Apple, maar dat bedrijf ziet dit voorlopig niet zitten.

Controle

Apple staat niet zomaar iedere app in zijn App Store toe, er geldt een strikt beleid. Elke app of game wordt van tevoren getoets aan de richtlijnen van het bedrijf. Maar wanneer een streamingdienst meerdere spellen aanbiedt, dan heeft Apple geen controle meer over wat er te spelen is. Om dezelfde reden is Stadia van Google ook niet voor iOS-toestellen beschikbaar.

Microsoft vindt dat maar onzin. De games die op xCloud worden aangeboden, voldoen bijvoorbeeld al aan de PEGI-richtlijnen. Daaruit is al op te maken of een bepaalde game geschikt is voor alle leeftijden of juist erg gewelddadig is. Zo lang Apple niet meewerkt, is xCloud alleen compatibel met Android-toestellen.

Toekomst van streaming

De vraag is hoe lang het huidige beleid van Apple nog vol te houden is. Het streamen van games staat nu nog in de kinderschoenen maar is straks wellicht net zo gemeengoed als het streamen van films en series. Apple loopt het risico dat gamers dan eerder voor Android dan iOS kiezen, simpelweg omdat ze op een iPhone hun spellen niet kunnen spelen.