Microsoft en Facebook ronden project transatlantische internetkabel af

2017-09-25T08:38:22

2017-09-25T09:45:56

De breedbandverbinding tussen de Amerikaanse staat Virginia en Bilbao in Spanje die door Microsoft en Facebook is gefinancierd, is klaar. Dat maakte beiden techbedrijven dit weekend bekend.

De nieuwe onderzeese verbinding - genaamd Merea - is geschikt voor datasnelheden van 160 terabit per seconde. Dat is de hoogste capaciteit tot nu toe die voor een transatlantische dataverbinding is toegepast. Vanauit Bilboa wordt de kabel aangesloten op de internet-netwerken van Afrika, het Midden-Oosten en Aziƫ, zodat voor deze landen ook een snellere verbinding ontstaat met de Verenidge Staten.

Capaciteit

De snelle internetkabel is met zijn 160 terabit per seconde 16 miljoen keer sneller dan de gemiddelde thuisinternet-verbinding. In theorie kunnen er over deze lijn 71 miljoen hoge-definitie-video's simultaan worden afgespeeld. De aanleg van de Merea-kabel heeft twee jaar geduurd.