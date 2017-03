Microsoft en Google testen speelbare advertenties

Microsoft en Google zijn beide aan het experimenteren met speelbare advertenties, die met name ontwikkelaars van mobiele spelletjes moet aanspreken.

Zodra een gebruiker van Windows 10 (dan wel Mobile) of Android op zo'n advertentie tikt, kan de app meteen gespeeld worden zonder dat deze direct wordt geïnstalleerd. Het idee daarachter is dat men daarna sneller overgaat tot het downloaden van de volledige app.

Microsoft noemt ze Playable Ads en Google noemt ze Playables, maar ze komen op hetzelfde neer. Zo'n speelbare advertentie kan in Microsofts geval maximaal drie minuten duren. Gebruikers kunnen in de tussentijd altijd stoppen met spelen.

Advertenties in Windows 10

De advertenties kunnen bijvoorbeeld in andere apps opduiken, of in Windows 10-software. Microsoft experimenteert daar al langer mee. Denk aan reclame voor OneDrive in de Verkenner. Daar zit lang niet iedereen op te wachten. Lees hier hoe je dat uitzet.