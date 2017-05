Microsoft en Harman Kardon werken aan slimme speaker

2017-05-08T11:21:00

2017-05-08T11:12:55

De bekende audiofabrikant Harman Kardon werkt samen met Microsoft aan de eerste speaker met ingebouwde Cortana-ondersteuning. Het apparaat lanceert in de herfst.

Dankzij Cortana is de zogeheten Invoke-speaker straks aan te sturen met je stem. Zo is er Skype-integratie en kun je door er tegen te praten verschillende muziekdiensten mee bedienen. Cortana geeft ook antwoord op je vragen en kan agenda-afspraken maken.

Nederlands

De Invoke is Microsofts antwoord op Google Home en Amazon Echo. Onbekend is nog hoe duur de speaker wordt. Daarnaast is Cortana nog altijd niet in het Nederlands te gebruiken, waardoor de kans ook klein is dat we de Invoke straks ook gelijk hier kunnen kopen.