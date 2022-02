Microsoft gaat experimentele Windows 11-functies testen

2022-02-04T09:03:29

2022-02-07T09:24:26

Windows 11 krijgt deze maand een grotere update dan normaal gesproken het geval is. En ondertussen kijkt Microsoft al verdere vooruit in 2022.

Microsoft is namelijk voornemens meer experimentele functies te testen voor Windows 11, in het komende jaar. Die functies komen aanvankelijk naar testers binnen het zogenaamde Insiders-programma, waar je je voor moet aanmelden. Middels dit programma test Microsoft Windows-onderdelen die soms, maar niet altijd, naar alle gebruikers komen.

Experimentele functies voor Windows 11

Amanda Langowski, hoofd van dat programma binnen Microsoft, vertelt in een blog dat niet alle nog te testen functies uitgerold worden naar iedereen. Houd er dus rekening mee dat er soms een nieuwtje kan verschijnen over een toffe of handige functie die getest wordt voor Windows 11, maar vervolgens nooit arriveert.

Dat er veel nieuws over nieuwe functies gaat verschijnen, dat lijkt vast te staan. Veel Windows-enthousiastelingen leggen namelijk nauwkeurig vast welke functies Microsoft toevoegt of test en weten verborgen opties veelal snel te achterhalen. Die onderdelen komen dan vanzelf in het nieuws, waardoor verschillende media het oppakken; dat gaat dus als een lopend vuurtje.

Dit is ook iets wat Langowski deels erkent in haar blog. “We zijn ons ervan bewust dat de meer technische testers soms functies ontdekken die uitgeschakeld zijn. Die functies zijn bewust uitgeschakeld, omdat we ons daar dan niet op willen concentreren op het moment dat er een update verschijnt. Soms zijn we namelijk op zoek naar feedback op specifieke opties.”

Binnen het Insiders-programma bestaan twee kanalen: de Dev Channel en de Beta Channel. De Dev Channel bevat veelal experimentele functies, terwijl de Beta Channel opties aanbiedt die waarschijnlijk naar alle gebruikers toe komen.