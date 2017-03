Microsoft haalt Windows 10 Creators Update weer offline

2017-03-29T13:38:36

2017-03-29T14:12:14

Computer Idee meldde afgelopen dinsdag nog dat Microsoft ISO-images van de preview-versie van Windows 10 Creators Update beschikbaar had gesteld. Ook een tool waarmee je je bestaande Windows 10-installatie direct kon updaten, was enige tijd te downloaden. Vandaag blijkt dat Microsoft beide upgrademogelijkheden weer offline heeft gehaald.

Het is niet helemaal duidelijk waarom de updates van Windows 10 Creators Update zijn verdwenen. Het kan zijn dat deze onbedoeld zichtbaar online zijn gekomen via een van de servers van Microsoft, maar dat het nog helemaal niet de bedoeling was om de ISO-bestanden en de upgradetool beschikbaar te stellen. Computer Idee heeft nog geen nieuwe bestanden voor de update op de algemene downloadsites van Microsoft gevonden, maar we houden jullie op de hoogte als ze officieel beschikbaar komen.

Binnenkort automatisch beschikbaar

Als je ongeduldig bent en de Windows 10 Creators Update graag wilt hebben, zul je dus toch nog even moeten wachten. Vanaf 11 april zou deze update volgens de laatste geruchten automatisch beschikbaar komen voor de bestaande Windows 10-versies door middel van een update via Windows Update. Ook zal er automatisch een melding in het systeemvak verschijnen als de update beschikbaar komt.

Bij de instellingen van Windows Update is op de meeste computers in ieder geval al deze melding te zien:

Computer Idee kwam er overigens ook achter dat de eerder aangeboden upgradetool van Microsoft ook niet juist werkte. Ook deze is inmiddels offline gehaald. Bij die tool werd namelijk in plaats van de Creators Update gewoon de Anniversary Update opnieuw gedownload.

Insider Preview

Je kunt je natuurlijk ook aanmelden bij het Windows 10 Insider-programma. Door hieraan deel te nemen en je huidige Windows 10-versie daarvoor in te stellen, ontvang je ook automatisch de Creators Update Build 15063 op je computer.

Hoe je je kunt aanmelden voor het Windows 10 Insider-programma, lees je hier.