Microsoft helpt dove gamers met Game Chat Transcription

2017-03-17T11:43:00

Microsoft werkt aan een zogeheten Game Chat Transcription-functie, die spraak tijdens het gamen omzet naar tekst en vice versa. Daarmee komt het bedrijf dove gamers tegemoet.

Bij de meeste online multiplayer-games is goede communicatie cruciaal. Voor gamers met gehoorproblemen is dat extra lastig. Dankzij de nieuwe functie kunnen ze toch goed mee blijven doen. Zodra teamgenoten met elkaar overleggen, wordt het gesprek in een kader aan de zijkant getoond in tekstvorm.

Pc en console

Voorlopig is de optie enkel weggelegd voor de game Halo Wars 2, die speelbaar is op Windows 10-pc's en de Xbox One. Game Chat Transcription komt dus zowel naar de pc als naar de console van Microsoft. De functie behoort tot de toegankelijkheids-technieken van het bedrijf. Veel onderdelen van Windows 10 kunnen al opgelezen worden.