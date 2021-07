Microsoft herontwerpt 1800 emoji, gastrol voor Clippy

2021-07-16T10:17:00

2021-07-16T10:35:58

Microsoft heeft het de laatste tijd maar druk met het verzinnen van nieuwe looks voor zijn producten en diensten. Windows 11 heeft een opgefriste grafische stijl, Office gaat weldra op de schop en nu zijn ook 1800 emoji opnieuw ontworpen. Zelfs Clippy is van de partij.

In een blogpost stelt Microsoft de nieuwe emoji voor, in het kader van World Emoji Day / Wereldemojidag. Volgens het bedrijf is de rol van de beeldtaal in onze dagelijkse communicatie nu belangrijker dan ooit. Gesprekken die we normaliter face-to-face zouden voeren, verlopen door de coronacrisis veelal digitaal. Dus kunnen we wel wat hulp gebruiken bij het juist interpreteren van elkaars zinnen. Laat emoji daar nu precies voor bedoeld zijn.

Lees ook: Microsoft toont opgefrist ontwerp voor Office-programma's

De huidige smoeltjes in Windows en Office kenmerken zich vooral door hun dikke zwarte randen. Je haalt ze tevoorschijn met de toetsencombinatie Windowsteken en . (punt). Dat mocht van Microsoft wel wat speelser. De aangepaste emoji zijn niet langer plat, maar 3D en ongeveer de helft ervan beweegt zelfs. Het idee van geanimeerde gezichtjes is uit Skype overgewaaid, legt het bedrijf uit. Daarnaast zijn de kleuren een stuk bonter en dynamischer.

Bekend gezicht

Ster van de show is ongewtijfeld Clippy, die de standaard paperclip-emoji vervangt. Ongetwijfeld ken je het behulpzame karakter nog uit het verleden, toen deze optrad als digitale assistent (dan wel betweter) in Office-software. In zekere zin een voorloper van de spraakassistenten die vandaag de dag alom vertegenwoordig zijn.

Clippy zagen we voor het laatst in 2007, latere Office-versies stelden het zonder hem. Nu komt 'ie voor het eerst officieel terug, als (zwijgzame) emoji.

Wanneer?

Eind dit jaar komen de aangepaste emoji eerst naar Windows en Microsoft Teams. In 2022 volgt een uitrol voor o.a. Outlook en Office. Om aan te sluiten bij het thuiswerktijdperk, zijn er ook nog vijf compleet nieuwe emoji in de maak. Bekijk ze hieronder.