Microsoft hint opnieuw naar Windows 11 met remix van opstartgeluiden

2021-06-11T10:11:00

2021-06-11T10:07:37

In de aanloop naar Microsofts online evenement dat in het teken staat van de toekomst van Windows, deelt het bedrijf een muziekvideo met een remix van Windows-opstartgeluiden die precies elf minuten duurt.

Microsoft heeft een zogeheten Slo-fi Remix op YouTube gezet, waarin de opstartgeluiden van Windows 95, XP en Windows 7 extreem langzaam worden afgespeeld. Door een vertraging van 4.000 procent ontstaat een dromerig effect dat niet zou misstaan bij menig meditatieoefening. Maar de duur van de video is misschien nog wel interessanter. De remix is na exact elf minuten afgelopen.

Geen toeval

Daarmee lijkt Microsoft opnieuw te hinten naar de komst van Windows 11. Eerder was het cijfer ook al zichtbaar in de reflectie van het Windows-logo. Destijds in een tweet, maar dit keer duikt de animatie weer op aan het einde van het remix-filmpje. Dat de onthulling 24 juni op '11 AM' (17:00 uur bij ons) plaatsvindt, is vermoedelijk ook geen toeval.

Eerder deze week schreven we al over de verwachtingen voor Windows 11. Mogelijk verwelkomen we de opvolger van Windows 10 al eind dit jaar, in plaats van de Sun Valley-update.