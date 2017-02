Microsoft HoloLens komt pas in 2019 op de markt

2017-02-21T11:57:49

2017-02-21T12:44:01

Microsoft stelt zijn vr-bril HoloLens uit tot 2019. Het product is nu nog alleen verkrijgbaar voor ontwikkelaars, maar het bedrijf wil de bril ook voor consumenten beschikbaar maken.

De HoloLens is een speciale bril waarmee virtual- en augmented reality kan worden weergegeven. Hierdoor kun je bijvoorbeeld interactief met virtuele producten werken en integreert de virtuele wereld met de echte wereld om je heen.

De huidige HoloLens is nu beschikbaar voor ontwikkelaars van virtual reality-toepassingen en wordt volop getest door deze ontwikkelaars en Microsoft zelf. In de komende Windows 10 Creators Update wordt de HoloLens ook beter ondersteund.

2019

Aanvankelijk was het de bedoeling om de HoloLens in 2018 voor het grote publiek beschikbaar te maken. Microsoft gaat echter nog wat verdere wijzigingen aan het product doorvoeren, waarmee het bedrijf zelfs een tussenstap overslaat en in 2019 meteen met de definitieve versie op de markt wil komen. De huidige eerste generatie HoloLens blijft echter vanuit Microsoft de volledige ondersteuning krijgen, en kunnen ontwikkelaars de komende tijd gewoon nog rekenen op updates voor de software waar de bril op draait.