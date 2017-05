Microsoft introduceert nieuwe Surface-laptop gericht op studenten

2017-05-02T16:48:41

2017-05-02T17:55:34

Vandaag lanceert Microsoft op het #EDU-evenement een nieuwe laptop die speciaal bedoeld is voor studenten. De Surface Laptop is een 13.5 inch model met een accuduur van 14,5 uur. Hij weegt 1,2 kilo.

De vandaag door Microsoft gelanceerde Surface Laptop beschikt over een Intel Core i5- of Core i7-processor, en zal voorzien zijn van Windows 10 S. Volgens Microsoft is de Surface Laptop 50 procent sneller dan een MacBook Air. De Surface Laptop is slechts 1 milimeter dik. Een volle accu zou goed zijn voor 14,5 uur werken zonder opladen.

Meerdere versies

De Surface Laptop komt beschikbaar in meerdere varianten en kleuren. De Surface Laptop kan worden voorzien van een Intel Core i5- of Core i7-processor en er is de keuze uit 4GB, 8GB of 16GB werkgeheugen. Qua opslag is er de keuze uit 128GB tot 1 TB PCI-Express ssd. De Surface Laptop krijgt een usb type-c aansluiting, mini-displayport en een headset-jack. De speakers zijn verwerkt in het toetsenbord en bieden Dolby.

Scherm

De Surface Laptop krijgt een 3.5 inch scherm met een beeldverhouding van 3:2. De resolutie is 2256 bij 1504 pixels. Het scherm heeft 3.4 miljoen pixels en is kleurgekalibreerd. Tevens is het scherm aanraakgevoelig.

Bediening

De Surface Laptop kan worden bediend met het toetsenbord en muis, maar kan ook worden aangestuurd met de Dial of met een Pen, het scherm is aanraakgevoelig.De nieuwe Surface Laptop zal worden voorzien van Windows 10 S, maar het is ook mogelijk om te upgraden naar Windows 10 Pro via de upgradefunctie.

Prijzen en beschikbaarheid

Exacte prijzen zijn nog niet bekend, maar het Core i5-model begint met een dollarprijs vanaf 999,- Het is niet bekendgemaakt of en wanneer de Surface Laptop in Europa beschikbaar komt. In de Verenigde Staten is het al wel mogelijk om het apparaat voor te bestellen. Op de Nederlandse pagina's is slechts een beperkt aantal configuraties te zien. Vanaf 15 juni wordt de Surface Laptop in de Verenigde Staten geleverd.

Specificaties

Besturingssysteem: Windows 10 S

Processor: Intel Core i5 of Core i7 (7de generatie)

GPU: Intel HD Graphics 620 / Intel Iris Plus Graphics 640

Geheugen: 4GB / 8 GB / 16 GB

Opslag: 128 GB ~ 1 TB PCI-Express ssd

Connectiviteit: dualband 802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 4.0 / 720p Webcam