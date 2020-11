'Microsoft introduceert Windows 10X in eerste helft 2021'

2020-11-27T10:15:00

2020-11-27T15:44:22

De eerste apparaten met daarop Windows 10X liggen mogelijk vanaf de eerste helft van 2021 in de winkels. De afgeslankte versie van Windows 10 is bedoeld als tegenhanger van Chrome OS, geoptimaliseerd voor pc's en tablets die weinig rekenkracht hebben.

Dat schrijft het doorgaans goed geïnformeerde Windows Central in een vooruitblik op Microsofts Windows 10-plannen voor het komende jaar. De genoemde periode komt overeen met eerdere geruchten rond de lancering van Windows 10X.

Windows 10X is al een poosje in ontwikkeling. Volgende maand zou het besturingssysteem de RTM-status bereiken. RTM staat voor 'release to manufacturers' en houdt in dat hardwarefabrikanten deze versie ontvangen om op hun producten te installeren.

Dat zijn in eerste instantie vermoedelijk vooral 2-in-1-apparaten. Microsoft is nog niet van plan om Windows 10X als losse download uit te brengen. Daardoor kun je het niet op eigen houtje op eender welke pc installeren. Ook belangrijk om te weten is dat er geen native ondersteuning is voor Win32-software. Alleen UWP-apps uit de Microsoft Store werken er op.

Software streamen

Programma's waarvan nog geen UWP-versie bestaat, zijn straks mogelijk beschikbaar via streamingtechnologie. Microsoft zou daartoe werken aan een dienst met de naam Cloud PC. Software die te zwaar is voor een Windows 10X-pc, zou op deze manier toch te draaien zijn. Mogelijk heb je er een Office-abonnement voor nodig.

Interessant is verder dat Microsoft overweegt om Android-apps toe te laten in de Microsoft Store, hoewel hier verder geen details over bekend zijn. Voor Windows 10 zelf staan tot slot in 2021 opnieuw twee grote onderdelenupdates in de planning. Verwacht wordt dat de eerste (in de lente) weinig zal toevoegen en dat er voor de tweede (in de herfst) juist flink wordt uitgepakt.