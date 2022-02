Microsoft kondigt eisen Android-apps op Windows 11 aan

Sinds vorige week is het voor Amerikaanse gebruikers mogelijk Android-apps op Windows 11 te draaien. Daar horen wel minimale hardware-eisen bij.

Het Amerikaanse bedrijf heeft nu bevestigt om welke minimale hardware-eisen het gaat (ook wel minimale specificaties genoemd). Wanneer een computer voldoet aan de minimale eisen, die we hieronder overnemen, dan is die dus in staat apps te downloaden uit de Amazon AppStore. Dat is niet de officiële Android-winkel van Google, maar een alternatief van een derde partij. Op dit moment is Google niet voornemens Google Play naar Windows 11 te brengen.

Minimale specificaties voor Android op Windows 11

Helaas is het zo dat wanneer een computer geschikt is voor Windows 11, die niet automatisch Android-apps kan draaien. Daarom bevestigt Microsoft nu aan welke minimale eisen een computer moet voldoen om dat toch voor elkaar te krijgen. De minimale specificaties staan hieronder.

Werkgeheugen (ram): Minimaal: 8 GB Aanbevolen: 16 GB

Opslag: Solid state drive (ssd)

Processor: Intel Core i3 van de achtste generatie (minimaal) of hoger AMD Ryzen 3000 (minimaal) of hoger Qualcomm Snapdragon 8c (minimaal) of hoger

Processorarchitectuur: x64 of ARM64

Virtual Machine Platform: Deze instelling moet aan staan.



Mocht je in de afgelopen drie jaar een midrange of high-end computer gekocht hebben, dan is de kans groot dat je computer ondersteuning aanbiedt voor Android-apps op Windows 11. Het beste is om je te houden aan de aanbeloven specificaties, want dan is de ervaring beter dan wanneer je aast op de minimale eisen.