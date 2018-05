Microsoft koopt AI-bedrijf voor verbeteren Cortana

2018-05-21T15:00:00

2018-05-21T14:58:39

Microsoft kondigt de overname aan van het jonge bedrijf Semantic Machines, dat in kunstmatige intelligentie gespecialiseerd is. De extra kennis en mankracht wordt onder andere ingezet om Cortana te verbeteren.

Cortana is de spraakassistente van dienst in verscheidene Microsoft-producten, waaronder Windows 10. Omdat ze nog geen Nederlands verstaat, hebben we zelf nog niet zoveel met haar te maken. Amerikanen kunnen haar oproepen met het commando 'Hey Cortana', om vervolgens bijvoorbeeld een programma op te starten, een e-mail te dicteren of het weerbericht op te vragen.

Nu is vaak nog duidelijk dat je het tegen een computer hebt, maar het is de bedoeling dat je in de toekomst telkens natuurlijkere gesprekken met AI moet kunnen voeren. Semantic Machines is met name voor dit doel bij Microsoft ondergebracht.

Duplex

Google heeft op dit gebied al een voorsprong met Duplex. Dit systeem kan telefoneren zonder dat de persoon aan de andere kant doorheeft dat de stem van een computer is. Daar ontstond de nodige ophef over, dus het is nog even de vraag hoe Google dit in de praktijk wil inzetten. Mensen voor de gek houden met AI kan immers zomaar voor verkeerde doeleinden worden ingezet.