Microsoft koopt sociaal virtual reality-platform AltspaceVR

2017-10-04T10:39:00

2017-10-04T10:30:42

Tot voor kort zag de toekomst van AltspaceVR er niet rooskleurig uit. Het sociale netwerk voor virtual reality ging bijna ten onder. Maar nu is het opgekocht door Microsoft, dat er grootse plannen mee heeft.

AltspaceVR is een virtuele plek waar mensen met een virtual reailty-bril in contact met elkaar kunnen komen. Ze kunnen er met elkaar praten, spelletjes spelen of films kijken. Ook worden er speciale thema-avonden gehouden, met onder meer dansfeesten en po√ęzie-voorstellingen.

Afgelopen juli maakt AltspaceVR bekend de stekker er uit te trekken, simpelweg omdat het geld op was. Maar nu meldt de startup op Twitter dat het door Microsoft is overgenomen. Duidelijk is dat dit bedrijf een antwoord wil hebben op Spaces, de sociale vr-app van Facebook.

Plannen

Wat Microsoft precies met AltspaceVR gaat doen, is niet bekend. Misschien wordt het wel de standaard hub voor het mixed reality-platform van Windows 10, wie weet. Wie al vaak te vinden was in AltspaceVR kan in elk geval opgelucht ademhalen; voorlopig blijft die virtuele wereld gewoon bestaan.