Microsoft lanceert software voor updaten Windows Phone

2017-10-23T09:56:00

2017-10-23T09:53:10

Microsoft is gestopt met het doorontwikkelen van het Windows Phone-platform, maar wil toch graag dat het voor gebruikers gemakkelijker wordt om het mobiele besturingssysteem up-to-date te houden.

Het bedrijf brengt de zogeheten 'Over-the-cable Updater tool' uit voor Windows Phone 8.1- en Windows 10 Mobile-gebruikers. Door een verouderde Windows-telefoons via usb aan de pc te koppelen en het programma te laten draaien, wordt het toestel meteen ge├╝pdatet naar de nieuwste Windows 10 Mobile-versie.

Het updaten gebeurt daardoor aanzienlijk sneller dan wanneer je het via de telefoon zelf zou doen. Want dan moet je iedere update handmatig downloaden en installeren, net zo lang tot je helemaal up-to-date bent. Afhankelijk van hoe oud je telefoon is, kun je daar best een poosje mee bezig zijn.

Updates

Onlangs werd bekend dat Microsoft geen moeite meer steekt in het ontwikkelen van nieuwe Windows Phone-functies, omdat er simpelweg te weinig gebruikers zijn. Maar wie wel een Windows-telefoon heeft, mag de komende tijd wel nog veiligheids-updates en bugfixes verwachten.