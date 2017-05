Microsoft lanceert speciale versie van Windows 10 voor onderwijs

2017-05-02T15:42:41

2017-05-02T16:06:06

Microsoft heeft vandaag tijdens het Microsoft EDU-evenement een nieuwe versie van Windows 10 geïntroduceerd. De nieuwe Windows 10 S is een gestroomlijnde versie van het bestaande besturingssysteem.

Tijdens het event van Microsoft lanceerde het bedrijf een nieuwe versie van Windows 10. Windows 10 S is een gestroomlijnde versie van Windows 10, waarmeee het alleen mogelijk is om apps te installeren vanuit de Store. Hiermee wil Microsoft het beheer en gebruik op school eenvoudiger maken.

Snelle installlatie

Met Windows 10 S is het mogelijk om eenvoudig een basisconfiguatie te maken van een enkel systeem, en door middel van een usb-stick kan deze configuratie snel worden uitgerold naar andere computers. Door de usb-stick in een andere (nieuwe) Windows 10-computer te plaatsen, waarvan de eerste installatiestap al is uitgevoerd, wordt direct de configuatie van de Windows 10 S-computer uitgerold op die nieuwe computer. Voorgedefinieerde apps worden automatisch op de andere laptop geïnstalleerd en de instellingen zoals de bureaubladachtergrond toegepast. Volgens Microsoft duurt het uitrollen van zo'n nieuwe installatie slechts 30 seconden per computer.

Windows 10 S-pc's

Fabrikanten Acer, Dell, HP, Samsung en Toshiba zullen vanaf de zomer zelf laptops uitbrengen die zijn voorzien van Windows 10 S. Welke hardware deze systemen gebruiken, is niet bekendgemaakt. Ook werd er niets verteld over de systeemeisen van Windows 10 S, maar de verwachting is dat de systeemeisen gelijk zullen zijn aan de huidige Windows 10-versies.