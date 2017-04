Microsoft lanceert takenlijst-app To-Do

2017-04-24T11:33:00

2017-04-24T11:35:46

Microsoft lanceert een vroege versie van zijn nieuwe takenlijst-app To-Do. Dit is de opvolger van Wunderlist, een app die in 2015 door het bedrijf werd overgenomen.

Na het inloggen met een Microsoft-account kun je in To-Do starten het het inplannen van je taken. Standaard komen ze terecht in de categorie Mijn Dag, maar als je ze later wilt afronden vind je ze terug onder het bredere To-Do. Daarnaast kun je ook zelf lijsten aanmaken. Voltooide taken zijn af te vinken en je kunt o.a. ook een herinnering instellen.

Importeren

Bestaande gebruikers van Wunderlist en ook van de soortgelijke app Todoist hebben de mogelijkheid om hun afspraken en taken te importeren in Microsofts To-Do. Het delen van lijsten met andere gebruikers kan nog niet. In de toekomst wil Microsoft To-Do integreren met Outlook en Office-software.

To-Do is te downloaden voor Android, iOS en Windows Phone, maar kan ook gewoon in de browser gebruikt worden.