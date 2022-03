Microsoft lanceert vernieuwde Xbox-app voor Windows

Gebruikers van Windows 10 of Windows 11 kunnen een geüpdatete previewversie van de Xbox-app downloaden. De app heeft een vernieuwde navigatiebalk.

Om de update te kunnen downloaden, dien je onderdeel te zijn van het Xbox-previewprogramma. Versie 2203.1000.21.0 verandert de manier waarop je navigeert door de Xbox-app op Windows 10 of 11. Aan de linkerkant tref je in het menu voortaan vijf opties aan.

Met de opties krijg je toegang tot Game Pass (het abonnement waarmee je toegang krijgt tot meer dan honderd games), de persoonlijke bibliotheek, cloudgaming, de gemeenschap en de winkel.

Nieuwe versie Xbox-app

Wanneer je de app opent en een klein beetje naar beneden scrolt, dan tref je een overzicht aan van de apps die op de computer geïnstalleerd staan. Daarnaast is er wederom een knop voor Game Pass. Het is niet vreemd dat Microsoft daar veel aandacht voor genereert.

Met 25 miljoen abonnees is het een belangrijke pilaar geworden voor de gamestak van het bedrijf. Wanneer je op de knop druk als abonnee, dan zie je alle games die je kunt spelen. Heb je nog geen abonnement? Dan regel je dat op dezelfde plek.

Verder heeft het zoekveld een permanente plek in beeld gekregen. Het veld staat bovenaan het scherm en is dus geen kleine knop meer. Je profielafbeelding is overigens van rechts naar links verplaatst. Wanneer de update voor iedereen uitkomt, is niet bekend.