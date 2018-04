Microsoft lanceert Windows Defender-extensie voor Chrome

2018-04-18T10:09:00

2018-04-18T10:06:48

Windows Defender beschermt je pc tegen schadelijke bestanden, maar niet tegen malafide websites - tenzij je Edge gebruikt. Daarom lanceert Microsoft nu een Windows Defender-extensie voor Chrome.

De Windows Defender Browser Protection-extensie houdt in de gaten of de sites die je bezoekt wel veilig zijn. Klik je bijvoorbeeld in een e-mail op een link naar een phishing-website die bij Microsoft bekend is, dan krijg je een rood waarschuwingsscherm te zien. Je kunt dan op tijd terugkeren naar een veilige pagina.

Ook sites die je schadelijke software laten downloaden, worden op deze manier geblokkeerd. Overigens biedt Chrome zelf al een soortgelijke functie aan, waarvoor Google een eigen database met kwetsbare url's hanteert. Het installeren van de Microsoft-extensie is dus een beetje dubbelop, maar mogelijk worden er sites uit gevist die Google over het hoofd ziet.

SmartScreen

Windows Defender maakt standaard onderdeel uit van Windows 10 en heeft daarbinnen een SmartScreen-functie met hetzelfde doel. Dit werkt echter alleen in de Edge-browser en voor apps uit de Microsoft Store. Om deze instellingen te controleren, open je het Windows Defender-beveiligingscentrum via het startmenu.