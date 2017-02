Microsoft maakt details nieuwe grote Windows 10-update bekend

Microsoft komt in 2017 nog met een grote update voor Windows 10. De zogeheten Redstone 3-update staat gepland als preview-versie voor de zomer, en volgt na de Creators Update, die in april gaat verschijnen.

Tijdens een presentatie in Australië liet Microsoft weten dat er deze zomer een preview van een grote update voor Windows 10 aankomt. In deze update - Redstone 3 - gaat het bedrijf vooral zaken met betrekking tot de gebruikersinterface aanpassen.

Het bedrijf maakte de zogeheten roadmap bekend met waar het naar toe gaat met Windows 10. Daarin was te zien dat er deze zomer een preview-versie beschikbaar komt van de Redstone 3-update. De update zal eerst uitgebreid worden getest en beschikbaar komen voor testers die meedoen aan de Insider Preview van Microsoft. De uiteindelijke update voor het grote publiek zal dan pas eind 2017 of begin 2018 het levenslicht zien.

Project Neon

Microsoft bijlft Windows 10 verder doorontwikkelen, en een van de voornaamste dingen waar in de volgende update aan word gewerkt, is de interface. Alle nieuwe interfacefuncties worden onder de noemer Project Neon geschaald. Zo wordt het straks bijvoorbeeld mogelijk om de taakbalk doorzichtig te maken of automatisch te laten verdwijnen als een bepaalde app fullscreen wordt weergegeven.

Nieuwe manier van updaten

Verder is Microsoft van plan om de manier waarop updates naar een Windows 10-computer worden uitgerold, drastisch te wijzigen. Nu worden veel van die taken door het besturingssysteem zelf uitgevoerd en komen er soms veel grote updates binnen. Straks is het met het nieuwe Unified Update Platform makkelijker en sneller om updates binnen te halen, omdat er maar kleine stukjes code binnenkomen in plaats van een of meerdere complete bestanden. Bestaande systeembestanden kunnen op deze manier on the fly worden bijgewerkt met nieuwe code. Hierdoor hoef je niet lang te wachten op updates, en zijn er (nog) minder herstarts van de computer nodig.

