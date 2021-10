Microsoft maakt Office 2021 prijs bekend

2021-10-04T10:47:00

2021-10-06T10:11:16

Office 2021 los kopen is vanaf 5 oktober mogelijk en Microsoft maakt nu bekend hoeveel deze editie kost. De prijs komt overeen met het eenmalige aankoopbedrag dat er de afgelopen tijd voor Office 2019 werd gevraagd.

Microsoft maakt onderscheid tussen Office voor consumenten en Office voor bedrijven. Office voor Thuisgebruik en Studenten kost 150 euro en daarmee zijn Word, Excel, PowerPoint, OneNote en de betaalde versie van Teams op één computer te installeren. Office 2021 voor zakelijk gebruik kost 250 euro en bevat daarnaast ook Outlook.

Voor Office betalen kan ook op andere manieren. Zo is er een abonnement op Microsoft 365 af te sluiten. Prijzen starten vanaf 7 euro per maand. Het voordeel hiervan is dat je doorlopend updates krijgt en ook verschillende cloudfuncties kunt gebruiken. Online vind je ook webshops die goedkope Office-licenties aanbieden. Die zijn niet altijd even betrouwbaar, dus wees hier voorzichtig mee.

Hier vind je alle Office-versies, inclusief prijzen.

Upgraden hoeft nog niet

Overigens hoef je niet direct in de buidel te tasten. Office 2019 wordt nog tot oktober 2023 ondersteund en is tot die tijd nog veilig te gebruiken. Microsoft biedt al geen ondersteuning meer voor Office 2016 en Office 2013. In deze gevallen is het wel verstandig om te upgraden. Of kies voor een gratis alternatief, zoals LibreOffice of WPS Office.

Office 2021 heeft een nieuwe, opgefriste interface die met zijn ronde hoeken en transparante onderdelen nauw aansluit bij de huisstijl van Windows 11. Nieuwe functionaliteit ten opzichte van Office 2019 is onder meer de ondersteuning voor ODF 1.3-bestanden, het opnemen van PowerPoint-presentaties en het instellen van een donkere modus. Bekijk hier alle nieuwe onderdelen.