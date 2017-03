Microsoft maakt Windows 10 klaar voor uitrol Creators Update

2017-03-24T15:40:12

2017-03-24T15:54:38

Microsoft heeft een kleine update voor de huidige versie van Windows 10 uitgerold, waarmee het besturingssysteem alvast wordt klaargestoomd voor de grote Creators Update, die in april beschikbaar komt.

Dat blijkt uit een nieuwe melding die verschijnt in het onderdeel Windows Update. Bij een groot aantal gebruikers is daar nu de volgende tekst te zien: Goed nieuws! De Windows 10-makersupdate is onderweg. Wilt u deze als eerste ontvangen?

Onder de tekst staat een link 'Ja, laten zien hoe dat moet'. Maar, als je daarop klikt kom je nu nog uit op een algemene pagina over de update, maar kun je hem niet downloaden. Wel word je aangespoord om deel te nemen aan het Insider Preview-programma om de nieuwste updates van Windows 10 te ontvangen.

Apart downloaden

De kans is groot dat de bovengenoemde link straks wordt doorgeleid naar een algemene pagina waar het wel mogelijk is om de Creators Update handmatig te downloaden, zodat je daarmee vervolgens je bestaande Windows 10-versie te upgraden. Dat gebeurde immers ook al bij de Anniversary Update van Windows 10.