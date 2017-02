Waakhonden bezorgd om privacyopties in Windows 10

2017-02-21T12:30:29

2017-02-21T16:51:22

Diverse Europese toezichthouders gaan kijken of Microsoft wel goed omgaat met de gegevens van gebruikers in Windows 10. De instanties zijn bezorgd over de instellingen in Windows 10, waarmee kan worden aangegeven wat er wel en niet met de softwaregigant wordt gedeeld.

Verschillende privacywaakhonden in Europa hebben in een brief aan Microsoft laten weten bezorgd te zijn over de manier waarop het bedrijf gegevens van gebruikers verzamelt en hoe deze gegevens worden gedeeld.

Werkgroep

De diverse instanties zijn verenigd in een speciaal opgerichte werkgroep, WP-29. Hierin zitten verschillende privacywaakhonden van de Europese Unie. In een brief (pdf) uiten de toezichhouders hun zorgen over de privacybescherming in Windows 10. Ze vallen voornamelijk over het feit dat het voor de eindgebruiker niet duidelijk is welke gegevens er allemaal worden verzameld en hoe deze functies zijn uit te schakelen.

Nieuwe versie

In de aankomde Creators Update van Windows 10 heeft Microsoft de privacyopties wat beter bij elkaar geplaatst, waardoor het iets duidelijker moet zijn wat ze betekenen en wat er met de gegevens wordt gedaan. Ook heeft Microsoft een speciale website in het leven geroepen, waar gebruikers met een Microsoft-account kunnen zien welke gegevens er worden bewaard. Die hebben echter geen invloed op Windows 10 als er niet met dat Microsoft-account op het besturingssysteem wordt ingelogd.

De privacywaakhonden juichen de nieuwe opties toe, maar zijn wel kritisch naar wat er gebeurt met de gegevens van de huidige gebruikers van Windows 10; worden de instellingen gewoon overgenomen of krijgen zij - na de upgrade naar Creators Update - opnieuw de vraag wat er met de gegevens moet gebeuren?